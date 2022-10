Il Colombarone riapre al pubblico per un giorno. L’evento – non solo il primo post Covid, ma anche il primo dopo anni – rappresenta un’occasione da non perdere per poter entrare in uno dei beni storici e architettonici più importanti della Lomellina, e non solo. I cittadini avranno la possibilità di partecipare a una visita guidata domenica 16 ottobre grazie al Lions Vigevano Sforzesco, che ha organizzato l’apertura in collaborazione con il Comune, ente proprietario del bene.

La conferenza stampa di martedì in sala giunta. Da sinistra: la presidente Lions Patrizia Cottino, l’assessore Daniele Semplici, Mariuccia Passadore

«È un’iniziativa importantissima per la nostra città – ha dichiarato l’assessore Daniele Semplici, che ha la delega al turismo di prossimità – Sappiamo che le condizioni di salute dell’edificio sono problematiche. Per assicurare la sicurezza durante la visita, è stata realizzata una struttura di protezione all’entrata: si tratta di una rete metallica che impedisce la caduta di calcinacci, e che servirà anche in futuro, e per i lavori di manutenzione e di taglio del verde. Il nostro Colombarone è, per certi versi, nella stessa condizione in cui versava il nostro Castello fino a qualche anno fa. Mi auguro che la giornata di domenica rappresenti l’avvio di un percorso propositivo, verso il recupero del bene».

COME PRENOTARE LA VISITA La visita è organizzata su 4 turni (al mattino alle ore 10 e alle 11, e al pomeriggio alle 15 e alle 16) e ogni gruppo sarà composto al massimo da 15 visitatori. Il punto di ritrovo è all’angolo con via Guglielmo da Camino (prenotazione obbligatoria ai numeri (349-6405571, 338-9386654).



«La rinascita culturale della nostra città – ha spiegato la professoressa Patrizia Cottino, presidente del Lions Club Vigevano Sforzesco – rientra tra gli scopi della nostra associazione. Questa giornata vuole essere il punto di partenza per altre iniziative simili nell’anno delle celebrazioni per Ludovico il Moro. La visita guidata include anche altri luoghi della frazione, ad esempio la casa rotonda. Inoltre, sarà possibile accedere alla chiesa e alla cripta, poco conosciute».



I lavori di costruzione del Colombarone sono terminati nel 1486: «Sembra un Castello, ma è una cascina agricola sperimentale – ha spiegato la professoressa Mariuccia Passadore del Lions Club – Il Colombarone rappresenta senza dubbio un unicum. Molti vigevanesi non conoscono la sua storia, ad esempio che fu regalato a Beatrice d’Este come regalo di nozze. Ed è per questo che abbiamo pensato di realizzare un opuscolo informativo, dedicando alcune pagine anche alle altre attrazioni della frazione Sforzesca».