Milano ha deciso: un'ora al giorno in meno di illuminazione delle strade

MILANO - Per risparmiare energia Milano terrà spenta per un'ora in più la propria illuminazione pubblica. Non è il solo provvedimento sul caro-bollette annunciato dal sindaco Beppe Sala: negli uffici sarà esteso lo smart working.

"A partire da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'accensione dell'illuminazione stradale e lo faremo con prevalenza al mattino", dice il primo cittadino in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Altre strategie per risparmiare sui costi siano il lavoro da casa dei dipendenti comunali una volta a settimana, la riduzione del funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici, dove possibile, e delle pompe di acqua di falda. "Con queste azioni che sono pronte ad essere messe in campo subito contiamo di ottenere un risparmio di oltre 1,5 milioni di euro e intanto andremo avanti con lo studio di ulteriori pratiche da realizzare nel lungo periodo", ha deto ancora Sala, ricordando che si tratta di misure prese dopo l'adozione delle misure a livello nazionale dal Governo e che le soluzioni studiate sono state messe a punto dal Comune con la collaborazione del Politecnico e dell'azienda energetica A2A.

E A VIGEVANO?

L’aumento dei costi dell’energia sarà al centro di una riunione della VIII Commissione consiliare (Urbanistica e rigenerazione urbana) che si svolgerà mercoledì prossimo (19 ottobre) alle 18 in municipio. Costi di elettricità e gas, ma anche la presentazione di Banco dell’Energia Onlus e di altre possibili iniziative in favore della cittadinanza all’ordine del giorno della riunione.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il sindaco Andrea Ceffa, che si era dichiarato molto preoccupato per gli aumenti che si stanno abbattendo sui cittadini, aveva fatto cenno all’imminente lancio di una serie di iniziative tese a promuovere il risparmio energetico, oltre a misure per contenere i costi dello stesso municipio.

Un incontro, quello di mercoledì prossimo, che si apre all’insegna delle polemiche. «Vogliamo ricordare - dice infatti la consigliera comunale cinquestelle Silvia Baldina - che il 15 settembre 2021 avevamo presentato una mozione per creare le cosiddette Comunità Energetiche. Se la maggioranza avesse preso in considerazione questa richiesta invece di rifiutare ogni soluzione proposta dalle minoranze oggi avremmo avuto già in fase di sviluppo soluzioni per alleviare i costi energetici della nostra comunità. Come sempre a Vigevano si rincorrono soluzioni invece di prevenirle con costi superiori a carico dei cittadini».