Ylenia: la corista vigevanese in tour nel tributo a Michael Jackson

Se uno lo guarda sembra veramente lui, Michael Jackson. In realtà si chiama Sergio Cortés ed è il suo sosia numero uno a livello mondiale. Infatti porta in giro la musica della popstar maschile più famosa del mondo nel grande Michael Jackson Live Tribute Show. Ne fa parte anche una vigevanese: Ylenia Carboni, 26 anni, ha fatto la gavetta. Quella seria. «Cantavo nelle serate, nei weekend, mi cambiavo in auto e andavo a lavorare la mattina dopo, nella cucina di una casa di riposo». Adesso fa parte del gruppo di Cortés ed è partita per la tournée. Il 7 ottobre era a Praga, l’8 a Bratislava, poi a Roma il 31 ottobre e l'anno prossimo in giro per il Mondo.

Cortés e Ylenia

Il ruolo di Ylenia Carboni è quello della corista. «La Miza Production - racconta - mi ha telefonato in una giornata di marzo: semplicemente, apprezzava le mie doti canore e mi ha comunicato che ero stata scelta per il complesso di Cortés. Si trattava di una luce in fondo al tunnel. Con lui c’è stata una sintonia immediata. Non mi è stato difficile imparare i brani di Michael Jackson: era il cantante preferito di mia mamma. Dentro di me c’è il grande orgoglio di far parte di uno spettacolo che da oltre trent’anni porta avanti il messaggio che Michael Jackson voleva trasmettere al mondo». Il complesso è composto da cinque ballerini, da quattro musicisti, da Cortés stesso alla voce e dalla corista: Ylenia.