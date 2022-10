Riapre da lunedì il centro vaccinale al Ducale

Riparte lunedì, dopo quasi quattro mesi, l’hub vaccinale di Vigevano al centro commerciale “Il Ducale” di viale Industria. Con una novità: oltre alla somministrazione della terza o quarta dose del siero anti-Covid chi lo desidera potrà ricevere contestualmente anche quello contro l’influenza stagionale. In entrambi i casi gli appartenenti alle categorie interessate (over 60 e persone a rischio per patologia o per professione, per l’anti-influenzale anche bambini tra 6 mesi e 14 anni) possono prenotare da martedì sul portale regionale di Poste Italiane.

In considerazione del numero di richieste fin qui arrivate, il centro vaccinale ripartirà con l’attivazione di tre linee per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. In seguito orari e numero di linee saranno adeguati in base al flusso di prenotazioni che arriveranno nelle prossime settimane. Saranno utilizzati i punti vaccinali Azzurro (al piano -1) o Arancio (al piano +1).

Nella prima giornata, martedì, in Lombardia sono stati 15.837 i cittadini che hanno prenotato la vaccinazione anti-influenzale: tra loro 9137 over 60 e 3829 bambini. In provincia di Pavia le prenotazioni sono state 714, di cui 636 presso centri vaccinali e 78 presso farmacie.

In previsione di un potenziamento dell’attività vaccinale Asst ha diffuso nei giorni scorsi un avviso pubblico per reclutare due medici in più, da contrattualizzare per un massimo di 36 ore settimanali con un compenso di 40 euro orari lordi. È sufficiente la laurea in Medicina e chirurgia e l’iscrizione all’Ordine professionale, possono aderire anche medici in pensione.