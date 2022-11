Lascia il posto fisso da vigile per diventare "maestro di seduzione"

CASSOLNOVO – «Cambio vita: non più agente di polizia locale, ma maestro di seduzione». È la scelta di Alessio Corrado, 33 anni. Prestava servizio a Cerano, vive a Molino del Conte, frazione di Cassolnovo. Si è dimesso dal comando ad ottobre per dedicarsi anima e corpo alla nuova attività.

Alessio Corrado (foto tratta dal profilo Facebook)

«Il mio – spiega – è un ruolo di consulenza. Propongo corsi online o anche in presenza per le persone che hanno difficoltà ad approcciarsi con le donne. Per anni ho studiato le tecniche per migliorare la propria autostima e la sicurezza in sé stessi. Sono qualità che si possono acquisire e che sono certamente utili nell’approccio con l’altro sesso, ma anche in ambito lavorativo».

Uno dei video più recenti sul canale YouTube di King Seduction

Lo faceva già prima, per hobby: non era possibile pero farne una professione vera e propria finché avesse indossato la divisa. Così sono nati, nel tempo, i profili social: Facebook, Instagram, YouTube e via dicendo. I suoi clienti sono uomini di ogni età, e da tutta la penisola, con anche corsi personalizzati. Consigli pratici che vanno dalla conversazione tra uomo e donna al capire se la ragazza è interessata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da King Seduction (@_kingseduction_)

Esperienze maturate dallo stesso Corrado “sul campo”. «Credo – spiega – che in quest’epoca rinunciare a un posto fisso e cambiare vita non sia un tabù. Ho vinto un concorso per la polizia locale 13 anni fa. Se tra due anni (è il tempo limite che mi sono concesso) questa nuova attività non dovesse decollare, posso sempre rimettermi in gioco. Ma io ci credo, anche perché non faccio del male a nessuno. Insegno concetti positivi: chiunque vorrebbe sentirsi più a proprio agio, più sicuro».

Alessio quando ancora vestiva la divisa della Polizia Locale di Cerano

Non manca il biasimo. «Alcuni colleghi e alcuni conoscenti – prosegue – mi hanno insultato e trattato male, così come sui social. Non ne vedo il motivo. La scelta di affidarsi a me, o meno, è personale e libera. Io credo nei miei mezzi». Già da anni Alessio Corrado, sui canali web, dava consigli a uomini “più impacciati” di lui. Adesso è una professione. Astenersi perditempo.