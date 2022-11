Il sindaco minaccia di chiudere la statale 596 con un'ordinanza

Il sindaco di Sant'Angelo Lomellina Matteo Grossi ha preso la decisione di scrivere al presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli chiedendo l’asfaltatura di un tratto della statale 596 dei Cairoli, strada che attraversa il paese. In caso contrario sarebbe costretto ad adottare un’ordinanza per impedire il passaggio degli autoarticolati. L’intervento è stato chiesto «con urgenza» nel tratto compreso tra l’incrocio della strada per Ceretto e quello verso Robbio, all’intersezione della provinciale 26.Per approfondire leggi anche:

Matteo Grossi, sindaco di Sant'Angelo Lomellina

«Tale tratto - spiega Grossi - risulta ammalorato per il cedimento della fognatura e zona tombini a causa del passaggio di autoarticolati che diventa pericoloso, poichè nella zona sono presenti marciapiedi e attraversamenti per raggiungere la scuola dell’infanzia e attività commerciali studio medico, fermate autobus, viale del cimitero. ​I residenti della via lamentano, inoltre, la formazione di crepe nelle loro abitazioni. Sulla strada provinciale è già stato imposto il limite di 30 chilometri orari che viene quasi sempre disatteso». Il sindaco, poi, comunica anche un provvedimento conseguente. Se nulla accadrà si vedrà costretto ad emettere un'ordinanza per impedire il passaggio ad autoarticolati con peso superiore alle 25 tonnellate. Spiega anche che «i residenti della via lamentano, inoltre, la formazione di crepe nelle loro abitazioni».