Prevenzione e screening oncologici gratuiti: i prossimi appuntamenti in provincia di Pavia

Fanno parte del progetto “Autunno in prevenzione” – iniziativa di Ats Pavia finalizzata alla promozione degli stili di vita sani – gli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni in diversi Comuni della Provincia. Martedì 8 novembre gli operatori sanitari di Ats, insieme ai volontari di Ados, Associazione Donne Operate al Seno, saranno al mercato di Garlasco, in piazza della Repubblica dalle ore 9 alle 13. I cittadini potranno ricevere informazioni su salute, esami e prenotare screening oncologici gratuiti. «Gli eventi e le iniziative in programma per il mese di novembre – fa sapere la dottoressa Lorella Cecconami, direttore generale di Ats Pavia – in scia all’ottimo riscontro ottenuto nel mese di ottobre, hanno l’obiettivo di ricordare che la prevenzione si rivolge a tutta la popolazione, uomini e donne di tutte le età, e rappresenta un importante strumento per contrastare comportamenti a rischio. Vi aspettiamo numerosi».

Ecco gli altri Comuni interessati nei prossimi giorni: Lunedì 14 novembre – GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE “Io corro per .." – presso il campo CONI di Pavia

Sabato 19 novembre – Centro commerciale Montebello (Montebello della Battaglia), 10.00 – 17.00

Domenica 20 novembre – Mercato di Casteggio (Piazza Dante), 9.00 – 13.00

Venerdì 25 novembre – San Martino - Travacò Siccomario – Sala Calabresi, dalle 20.30