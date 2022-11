Cassolnovo: inaugurato il nuovo comando dei vigili

Doppia cerimonia stamattina a Cassolnovo, sempre nell'ambito della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Dopo i momenti "istituzionali" (l'alzabandiera in piazza Vittorio Veneto e pose di corone d’alloro al cimitero e negli altri due monumenti del territorio comunale), alle 11 in via Lavatelli è stato presentato alla cittadinanza il nuovo comando di polizia locale, oggetto di lavori lunghi un anno e mezzo e già funzionante.

Il comando della polizia locale di via Lavatelli addobbato col tricolore

Il sindaco Luigi Parolo, la comandante Maria Grazia Pietrapertosa e due agenti

Poi è stato il turno del nuovo pick-up in dotazione alla protezione civile del paese, finanziato all’80 per cento da Regione Lombardia.