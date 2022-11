Vigevano, in via Alessandrini un piazzale perfetto per l'abbandono dei rifiuti

È una zona perfetta per abbandonare rifiuti, periferica e al di fuori da occhi indiscreti. Siamo in via Emilio Alessandrini, a poche decine di metri di distanza dal sottopasso di viale Commercio, in pratica la statale 494, una direttrice a grandissima percorrenza. Alle spalle dei due capannoni commerciali e artigianali che si trovano da quelle parti la piccola via Alessandrini si allarga in un piazzale asfaltato.

Al di là del guardrail che cinta l'area c'è la campagna. La zona è isolata soprattutto nelle ore serali e notturne per questo scaricare rifiuti di ogni tipo è molto facile. In questi giorni quel che si può trovare ai lati della piazza è un po’ di tutto.

Si parte dal materiale edile che necessita, per regolamento, lo scarico in aree attrezzate e anche non a buon mercato. In un cassone si trovano abiti e anche sacchi in cui non è identificabile il materiale presente. Uno o due boiler, stracci, vetri rotti e in un altro angolo del legname, pannelli presenti da tempo, che stanno sfaldandosi. E ancora sacchi neri sparsi, questa volta, a ridosso della campagna. Il degrado esiste, anche se è periferico e non è calcolabile l'effettiva pericolosità.