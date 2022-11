Elena Lucchini nominata assessore regionale

È Elena Lucchini – 38 anni, nata a Voghera, una laurea in Scienze biologiche e biomediche all’Università di Pavia – il nuovo assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Lombardia. L'ex deputata, è stata nominata oggi (venerdì) dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, che le ha augurato «buon lavoro, con la certezza che saprà ricoprire al meglio un incarico importante con deleghe che l’amministrazione segue con particolare attenzione», sono state le dichiarazioni del governatore.

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, prima assessore regionale con delega alla famiglia, ha dichiarato: «Mi succede una persona capace e di grande esperienza, che porterà avanti con determinazione i tanti progetti avviati in questi anni per sostenere le famiglie, le persone più fragili, il ricchissimo mondo del volontariato lombardo e per garantire le pari opportunità. Anche attraverso la collaborazione con il Ministero per le Disabilità sono certa che la Lombardia continuerà a dare risposte puntuali e adeguate a chi ha più bisogno in questa fase tanto delicata».

Lucchini è stata segretario della Lega Nord di Voghera. Nel marzo 2018 è stata eletta alla Camera dei deputati; ha fatto parte della Commissione VIII, Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, ed è diventata capogruppo della Lega in commissione.