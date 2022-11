Simone Lunghi, l’angelo dei Navigli, premiato a Vigevano per la sua attività a favore dell'ambiente

Si muove con la sua canoa e, in compagnia di altri volontari – gli “Angeli dei Navigli”, così è stato battezzato il gruppo –, in questi anni ha “pescato” di tutto. Sacchi dell’immondizia, carrelli della spesa, elettrodomestici, arredi e centinaia di biciclette gettati in acqua. Per la sua attività in favore dell’ambiente, nel dicembre 2021 il comune di Milano ha conferito a Simone Lunghi – istruttore di nuoto e di canoa alla Canottieri San Cristoforo – l’Ambrogino d’Oro. Ieri sera (giovedì) è stato premiato nella sua città d’origine, Vigevano, durante la seduta del consiglio comunale. «Milano ha acquisito un grande cittadino, che ha fatto grandi cose – ha detto il sindaco Andrea Ceffa nel corso della cerimonia – Premiamo Simone per l’impegno e l’amore profuso in questi anni nel dedicarsi al miglioramento e al benessere della comunità al fine di poter essere un esempio per le nuove generazioni e un orgoglio per Vigevano, sua città natale».

Il racconto di Simone Lunghi sui social «Io a Vigevano ci sono nato e passavo le mie giornate a far canoa sul Ticino. Quando mi sono trasferito a Milano avevo già smesso con le gare di kayak passando vent'anni senza la "mia" canoa. Mi persi piano piano fin quando arrivò nella mia vita una specie di tempesta perfetta: persi tutto ma mi ricordai che sapevo andare in canoa; la misi in acqua sui Navigli e mi innamorai di quei canali e della loro storia. Iniziai a pulire le sponde, senza pensarci, e dopo un po' mi resi conto di avere un seguito enorme. Arrivarono gli articoli di giornale, i servizi in tv e le interviste. Il Sindaco Sala che mi consegna l'Ambrogino (si, è vero: quando me lo ha consegnato gli sono andato incontro con i pattini ai piedi) e un sacco di altri riconoscimenti. Nella foto qui sotto (da Facebook) : Simone Lunghi alla cerimonia per l'Ambrogino d'Oro Questa sera il Sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, mi darà un riconoscimento durante la riunione del Consiglio Comunale. Quando ero solo e senza lavoro a Milano ed entrai con la canoa nel Naviglio ebbi la sensazione che fosse stato il Ticino cha venire a riprendermi e a condurmi sulla retta via, in fondo le acque di quel Naviglio Grande arrivano proprio dal Ticino. Adesso mi sembra che un cerchio si chiuda: torno a Vigevano per questa cosa con un enorme piacere e spero di poter riabbracciare tantissimi amici lì presso la sala consigliare. Vi prometto che ci sarà una sorpresa bellissima, una delle mie tante follie che mi hanno reso famoso».