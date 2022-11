Abbiategrasso: da lunedì riapertura notturna del Punto di primo intervento

Ad Abbiategrasso ritorna il pronto soccorso notturno, anche se non si chiama più così: il servizio all'interno dell'ospedale Costantino Cantù ora ha il nome di "Punto di primo intervento". Da lunedì 14 novembre sarà attivo anche dalle 20 alle 8, quindi 24 ore su 24 com'era un tempo.

Lo ha comunicato Asst Ovest Milanese. "Nell’ambito della riorganizzazione e potenziamento delle attività del Presidio Ospedaliero Unico di Magenta-Abbiategrasso, da lunedì 14 novembre sarà attivo nelle ore notturne (20-8) il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Abbiategrasso. Il Servizio andrà ad integrare l’attuale copertura diurna (8-20, garantita dal personale medico e infermieristico della Asst Ovest Milanese) e sarà gestito dal personale della Società Airmedical".

Sarà, comunque, uno spazio per trattare le urgenze minori. Per le problematiche serie si viene poi dirottati a Magenta, o a Milano, o a Legnano, o al limite Vigevano. "Il Punto di Primo Intervento del nosocomio abbiatense - prosegue Asst - è orientato al trattamento delle urgenze minori nonché a una prima stabilizzazione del paziente per eventuale ricovero presso i DEA di Magenta, Legnano e del territorio, in un quadro di collaborazione e sinergia volto ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane e tecnologiche".