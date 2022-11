Test gratis per il diabete: si presentano in 80

Quasi 4 milioni di diabetici in Italia. E forse altrettanti che lo sono senza saperlo o sono ad alto rischio di diventarlo. Sono i numeri di una malattia che riduce le aspettative di vita di 10-15 anni e costa ogni anno allo Stato 20 miliardi di euro, di cui il 90% per affrontare le tante complicanze. Di fronte a uno scenario simile, con una prospettiva di ulteriore espansione (i diabetici nel mondo oggi sono 537 milioni, se ne prevedono 650 nel 2035), la soluzione migliore è la prevenzione. Lunedì 14 novembre sarà la Giornata mondiale del diabete.

A questo fine sei club Lions (Vigevano Host, Colonne, Ticinum, Sforzesco, Robinie e Lomellina I Castelli) e il Leo club Vigevano, in collaborazione con Asst, hanno organizzato per stamattina uno screening diabetologico gratuito rivolto a tutta la popolazione. In piazza Ducale, nei pressi del bar Haiti, sono allestiti due gazebo più un camper (messo a disposizione dalla Caritas), dove era possibile rivolgersi dalle 10 alle 13 per un controllo della glicemia con stick al dito e un colloquio specialistico. Sono stati testati circa un'ottantina di cittadini. Il 30 per cento di loro ha un rischio quasi nullo. Il 50 per cento, rischio medio. Il 20 per cento di loro, purtroppo, risulta avere dallo screening un rischio significativo di contrarre il diabete.

Un questionario e le sue 8 domande rivelavano anche la possibilità stimare il rischio di contrarre il diabete di tipo 2. Per l’Asst erano in campo le dottoresse Benedetta Rivolta, Benedetta Masserini e Irene Bernardi, dell’unità semplice dipartimentale Medicina generale a indirizzo dietologico, insieme ad alcune dietiste. Nel filmato le loro parole.

I Lions si sono occupati dell’accoglienza. Referente del progetto è l’ex primario di Dialisi Roberto Bellazzi, incaricato da Giancarla Gattinoni, presidente della zona B della quinta circoscrizione del distretto Lions 108-IB3, che ha coinvolto i sette club. "Riteniamo - aggiunge Bellazzi - che 80 persone siano un buon numero, c'era la fila e abbiamo dovuto mandare via qualcuno. Ciò dimostra la necessità di aumentare l'impegno pubblico verso il diabete".