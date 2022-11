Vigevano: la commemorazione ai caduti di Nassiriya

Cerimonia sentita e toccante: a Vigevano, alla frazione dei Piccolini, oggi in piazza eroi di Cefalonia e Nassiriya sono state commemorate le vittime della strage che, 19 anni fa in Iraq, portò via 28 persone, di cui 19 italiani. Presente anche il parroco, don Moreno Locatelli, e rappresentanti di diverse associazioni.

Nel filmato le parole degli assessori Nicola Scardillo (Fratelli d'Italia) e Andrea Sala (Lega). Il consigliere comunale Paolo Iozzi, FdI, ha letto i nomi dei carabinieri, dei militari e dei civili italiani caduti il 12 novembre 2003.

Eccoli: Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte, Giovanni Cavallaro, sottotenente, Giuseppe Coletta, brigadiere, Andrea Filippa, appuntato, Enzo Fregosi, maresciallo luogotenente, Daniele Ghione, maresciallo capo, Horacio Majorana, appuntato, Ivan Ghitti, brigadiere, Domenico Intravaia, vicebrigadiere, Filippo Merlino, sottotenente, Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte, Alfonso Trincone, Maresciallo aiutante, Massimo Ficuciello, capitano, Silvio Olla, maresciallo capo, Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore, Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto, Pietro Petrucci, caporal maggiore, Marco Beci, cooperatore internazionale, Stefano Rolla, regista.