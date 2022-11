Demolito il caseggiato pericolante in via Trento

È iniziata questa mattina la demolizione del caseggiato pericolante di via Trento 4: un mezzo meccanico con un’enorme benna ha raso al suolo la parte di fabbricato che si affaccia sul rondò della Battaglia, quella più malmessa. I lavori proseguono per lo sgombero delle macerie.

A provvedere è stato il Comune, ma ora le spese saranno messe a carico della proprietà, che non ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione firmata il 29 settembre scorso dal sindato Ettore Gerosa. La nuova amministrazione ha così risolto in pochi mesi una situazione che quella vecchia a guida leghista in due anni non aveva mai affrontato con la necessaria determinazione.

Il crollo di una parte di tetto e di un cornicione risale infatti al 22 luglio 2020, quando erano intervenuti i vigili del fuoco per le prime opere di messa in sicurezza. Il Comune all’epoca si era limitato a posizionare delle transenne, anzi a spostare più in mezzo alla strada quelle che già c’erano dal 2016, quando l’edificio aveva iniziato a dare i primi segni di cedimento, fino ad occupare quasi mezza carreggiata. Creando in tal modo un serio pericolo per l’attraversamento pedonale, percorso tutti i giorni, tra gli altri, da centinaia di studenti che vanno e vengono dalla fermata degli autobus al polo scolastico comprendente l’istituto Omodeo e la scuola media Josti-Travelli. Una situazione di pericolosità che il sindaco Gerosa in campagna elettorale si era impegnato a risolvere al più presto.

Così in pochi mesi sono state disposte prima una cosulenza giuridico-legale e poi una tecnica, che ha certificato come l’edificio fosse «pericolante e con porzioni in stato di incipiente collasso». Quindi è stata finalmente emessa quell’ordinanza contingibile ed urgente che in due anni nessuno aveva firmato e, di fronte all’inerzia della proprietà, si è intervenuti direttamente.