Basket, quasi certo: il derby Pavia-Vigevano slitterà

Manca ancora l'ufficialità ma con tutta probabilità il derby Elachem Vigevano-Omnia Pavia, programmato domani pomeriggio al palaRavizza, verrà rinviato. Nel pomeriggio il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, ha disposto che la gara venga disputata in un altro impianto o al palaRavizza ma in un'altra data. La ragione è legata alle infiltrazioni di acqua che da tempo stanno interessando l'impianto pavese, alle precipitazioni degli ultimi giorni e dalle previsioni non buone per le prossime ore. Fracassi evidenzia anche il fatto che la situazione non consentirebbe la sicurezza degli spettatori che, per la sfida di cartello, sono attesi particolarmente numerosi. Un comunicato ufficiale congiunto delle due società è atteso a breve.