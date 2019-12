Robbio stavolta non si distrae

Si chiude con una facile vittoria il 2019 della Fluidotecnica Robbio che ieri sera al PalaCantone ha superato 113-78 la giovane formazione del Bernareggio. Questa volta niente scherzi da parte del quintetto di coach Zanotti che non prende sotto gamba gli avversari e già nel primo quarto indirizza il match (28-18). Robbio non perde la giusta concentrazione e nel finale del secondo periodo due triple di Pozzi mandano le squadre al riposo lungo sul 53-31. Nella seconda parte del match c'è ben poco altro da dire, con gli Aironi che raggiungono il massimo vantaggio sul +31, poi iniziano le rotazioni e al 30' siamo 81-55. La Fluido tocca quota cento al 36' con un canestro di Helmanis e in pieno “garbage time” si arriva al già citato finale. Robbio che mantiene dunque il primo posto della classifica, per ora in solitaria, aspettando la risposta di Erba che questa sera ospita le Groane.

Fluidotecnica Robbio Castano 11, Pozzi 9, Rovina 2, Gallina 7, Helmains 33, Campana 11, Di Paola 2, Zucca 2, Tardito 23, Ferrara, Buzzin 13. All. Zanotti.

Bernareggio Milesi 8, Marra 8, Misljenovic, G. Pirotta 3, S. Pirotta 3, Trassini 13, Giorgetti 3, Marelli 13, Adami 6, Pirola, Sada 16, Resmini 16, Dellavalle 2. All. Saputo.