L'Ussgb scappa, Tromello non la riprende

Abbiategrasso fa suo l'ultimo derby dell'anno solare in serie D andando a vincere a Gambolò contro la Pallacanestro Tromello (58-68). Successo importante, terzo consecutivo, per l'Ussgb che sorpassa i diretti rivali portandosi a ridosso del terzo posto. Il quintetto di Gerosa prende il comando dalla palla a due e conduce fino alla fine. Già al termine del primo quarto il confronto è ben indirizzato (8-23), Tromello ha il merito di provare a riaprirlo a cavallo del terzo e del quarto quando si avvicina a tre sole lunghezze, ma Abbiategrasso è brava a rintuzzare il recupero dei padroni di casa trascinata dalla coppia Mattia Sacchi e Matteo Facchi. Andrea Bocca, coach di Tromello: “Purtroppo abbiamo avuto ancora una partenza a handicap, e avevo detto ai miei che era importante non far prendere loro fiducia. Abbiamo poi recuperato, ma alla distanza la stanchezza si è fatta sentire”.

Pallacanestro Tromello Nazha 14, Maestri 8, Werlich 9, Sissa 6, Lupi 12, Vai, Zatti, Barbero 4, Carandini 3, Zeno 2, Sacchi. All. Bocca.

Ussgb Abbiategrasso Restelli 2, Comelli, G. Facchi 10, Imperato, Sacchi 23, M. Facchi 23, Lonati, Mangiarotti 3, Muzio 7, A. Facchi. All. Gerosa.

A ultimare la dodicesima giornata, domani sera la Pro Vigevano sarà impegnata sul campo della Pallacanestro Milano.