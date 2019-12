Expo Inox "sbiadita" a Nerviano

Nerviano non è mai stato un campo facile, i milanesi avevano necessità di incasellare due punti per rimpinguare una classifica asfittica e l'Expo Inox, che di sicuro lontano dal PalaGuglieri ha meno certezze, esce sconfitta in modo netto (90-73). Il primo quarto è il più equilibrato con le squadre che si alternano in vantaggio, ma è Nerviano ad arrivare al primo stop avanti di tre (24-21). Il primo vero strappo è però all'inizio del secondo periodo quando i padroni di casa toccano il +10 (33-23), Mortara però reagisce e con un tripla di Sacchi si riporta a soli due punti (33-31), ma poi Nerviano è devastante e con un 19-4 di parziale segna il territorio: 54-35 al riposo lungo. Nella terza frazione l'Expo sprofonda a -25 (63-38 al 25'), poi cerca in qualche modo di rendere meno amara la serata (73-54 al 30'). Un 13-5 di parziale nei primi 6 minuti dell'ultimo quarto potrebbero addirittura rimettere in corsa il quintetto di Zanellati (78-67), ma la rincorsa si ferma qui, con Nerviano che nelle ultime battute allunga ancora. L'Expo ha tirato complessivamente maluccio (26/61), in particolare sono mancati Liso e Degrada e in una squadra così corta basta e avanza per compromettere gli equilibri. Adesso un lungo stop per Mortara che alla ripresa del campionato, il primo week-end di gennaio, osserverà il turno di riposo e dunque tornerà in campo solo sabato 11 a Busnago per l'ultima giornata del girone d'andata.

Nervianese Ceppi 11, Nuclich 16, Frontini 22, Biraghi, Priuli, Binaghi 5, Cozzoli 15, Bandera 11, Aceti 10; ne Pogliana, Bonissi, Guzzetti. All. Corrado.

Expo Inox Mortara Liso 3, Urbonavicius 13, Pocius 24, Invernizzi 5, Degrada 7, Sacchi 17, M. Facchi, Muzio 4; ne Lonati, G. Facchi. All. Zanellati.