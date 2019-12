Pro Vigevano, contavano i due punti

Nell'ultima partita del 2019 la Pro Vigevano coglie una facile vittoria sul campo della Pallacanestro Milano, fanalino di coda del girone E di serie D. Gara non bella, come testimonia il basso punteggio (36-51), con le squadre che hanno spesso litigato con il canestro, e non solo per la struttura rigida dei ferri. I ducali erano ancora in formazione rimaneggiata, in particolare senza un play di ruolo per le assenze dell'infortunato Alberto Gibertoni e dello squalificato Menarini; per contro, da registrare l'esordio di Alessandro Nai, ex Tromello. Il primo quarto è quello che decide il match con un eloquente parziale di 3-17; il secondo periodo termina 14-18, il terzo si chiude in parità (12-12), mentre l'ultimo è vero anti-basket (7-4 per i milanesi). Nella Pro Vigevano da segnalare la doppia doppia del duo Bonaccorsi-Benedetti, mentre discreto il minutaggio accumulato dagli under Aguie e Bonomo. Una vittoria che consente alla Pro di raddrizzare un po' la classifica, sperando in un 2020 migliore con una squadra finalmente a pieno regime.

Pro Vigevano Nai 5, Bonaccorsi 15, Elia, An. Gibertoni 9, Benedetti 16, Diciocia 4, Aguie, Bonomo 2. All. Gibertoni.