Robbio passa a Castronno (79-87)

E' sempre insidioso il rientro in campo dopo una sosta festiva. La Fluidotecnica Robbio supera con qualche patema, soprattutto nel finale di partita, l'ostacolo rappresentato dalla trasferta di Castronno, imponendosi 79-87, un successo che consente agli Aironi di confermarsi al primo posto della classifica insieme a Erba. I lomellini hanno i due lunghi Tardito e Di Paola in non perfette condizioni, reduci entrambi da uno stato febbrile, ma i varesini stanno peggio, non potendo schierare Matteucci, miglior realizzatore del girone, in panchina solo per onor di firma. Nonostante qualche palla persa di troppo, la Fluido chiude avanti il primo quarto (18-25), con i padroni di casa che restano a contatto grazie soprattutto al tiro da tre. Nel secondo periodo Robbio allunga a +15, ma poi smette di giocare e Castronno ne approfitta per rifarsi sotto (35-41). Prima del riposo cinque punti di Helmanis (bomba e canestro da sotto) raddrizzano le cose: 40-51 al riposo lungo. Nella terza frazione Robbio continua a non brillare sotto l'aspetto del gioco, ma al 30' conduce ancora 62-70. Le triple di Castronno e le palle perse fanno temere il peggio quando a poco meno di due minuti dalla fine i padroni di casa si portano a un solo punto di ritardo (79-80). A sbloccare la situazione ci pensa Buzzin da oltre l'arco, poi un fallo tecnico fischiato alla panchina dei varesini a una manciata di secondi dalla sirena risolve definitivamente la pratica.

Castronno Magistrali 12, Vanoni 11, Crespi 7, Bedini 4, Balzaretti 5, De Vita 3, Bianchi 20, Trentini 14, Lenotti 3, Tonani; ne Matteucci. All. Donati.

Fluidotecnica Robbio Castano 13, Pozzi 3, Rovina 14, Gallina 8, Helmanis 26, Campana 4, Zucca, Di Paola, Tardito 9, Buzzin 10; ne Pollastro, Ferrara. All. Zanotti.