La Fluido travolge la Edimes (102-60)

Tutto facile per la Fluidotecnica che “stritola” la Edimes Sanmaurense (102-60) e almeno fino a domenica sarà sola il testa alla classifica del girone B di serie C Silver in attesa di conoscere il risultato della diretta rivale Erba che ospita Bernareggio. In casa Aironi c'era qualche timore alla vigilia, con Buzzin e Di Paola reduci da uno stato influenzale. Perplessità che sono state fugate in pochi attimi. Robbio infatti impiega poco a staccarsi: 12-2 al 4', 33-13 al 10'. I pavesi non oppongono la benchè minima resistenza e colano a picco: 42-13 al 13', 61-34 a metà incontro, 86-42 al 30', fino al massimo vantaggio di +51 (98-47). Ben poco da aggiungere su questa partita, letteralmente dominata dai lomellini con il lettone Helmanis sopra tutti. Tutto bene quindi per coach Pier Zanotti, non altrettanto può dire il collega Federico Zanellati, giovane tecnico vigevanese subentrato a dicembre ad Alessandro Beretta e che aveva esordito con due vittorie prima di questo pessimo inizio di 2020.

Fluidotecnica Robbio Castano 6, Pozzi 7, Pollastro, Rovina 11, Gallina 7, Helmanis 35, Campana 4, Di Paola 4, Zucca 2, Tardito 16, Ferrara 2, Buzzin 8. All. Zanotti.

Edimes Sanmaurense Pavia Mazzocchi 7, Zatti 2, Pagetti 3, Fossati 11, Carnevale 2, Degiorgio, Colombo 13, Poggi 4, Famurewa 4, Orlandi 4, Alberici 10. All. F. Zanellati.