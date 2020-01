Una buona Pro ferma il Tumminelli

Chiude bene il girone d'andata nel girone E di serie D la Freeshop Pro Vigevano che ieri sera al PalaBasletta ha ottenuto una vittoria di prestigio contro il Tumminelli (70-64), seconda forza del campionato. Alberto Gibertoni, al rientro dopo i problemi fisici, ha fornito una prestazione solida in regia; a livello realizzativo da segnalare i 21 punti del solito Benedetti, frenato da una botta in testa nel secondo tempo, e i 19 di Bonaccorsi, tornato al livello che gli compete. Grande prestazione di Diciocia in tutte le parti del campo e di Nai, sempre più coinvolto nel gioco. Venendo alla partita, la Pro parte fortissimo e al 3' conduce 12-2. I milanesi ci mettono un po' a carburare, recuperano 14-12 al 6', ma i vigevanesi ritrovano fluidità in attacco chiudendo il primo quarto sul 22-17. La prima metà della seconda frazione è pressoché perfetta per la Pro, con un Benedetti di un altro pianeta e il gap si dilata: 32-18 al 13', 42-21 al 15'. Il Tumminelli stringe la difesa, usando anche la zona, e torna in partita, grazie soprattutto a Puglia, e il primo tempo si chiude sul 44-32. Nel terzo quarto la Pro controlla, arrivando ancora a +18 al 28' grazie a un super Diciocia, anche se i milanesi non si danno mai per vinti (58-46 del 30'). Fino al 38' la Pro sembra controllare (67-58), ma due triple ospiti rimettono tutto in discussione (67-64). La Pro deve ringraziare i tiri liberi nell'ultimo minuto e la forzature al tiro ospiti, ma alla fine la vittoria è meritata avendo sempre condotto anche con belle trame di gioco. Adesso, col rientro di Menarini, e magari l'innesto di un nuovo tassello, la Freeshop può tentare la scalata a posizioni di prestigio, avendo dimostrato che, al completo o quasi, può giocarsela e vincere con chiunque.

Freeshop Pro Vigevano Al. Gibertoni 11, Nai 6, Bonaccorsi 19, Elia, Detelle ne, Andrea Gibertoni, Benedetti 21, Diciocia 13, Aguie; ne Daglio, Detelle, Urga. All. D. Gibertoni.

Sempre ieri sera, gagliarda quanto sfortunata prestazione dell'Ussgb che alla Scarioni è stata sconfitta all'ultimo secondo dalla capolista Corsico (72-75) dopo essere stata avanti nel punteggio per quasi tutto l'incontro (22-19 al 10', 35-34 al 20'), o comunque punto a punto. Gli abbiatensi danno il meglio nel terzo periodo quando raggiungono il massimo vantaggio (57-49), ma Corsico fa valere con Moalli e Kisonga la maggior fisicità sotto canestro e rientra. Nell'ultima frazione l'Ussgb soffre anche l'espulsione di Muzio, ma ha ancora la forza di rimettere la testa avanti. La partita si decide così nell'ultimo minuto quando due triple di Prataviera, gli unici canestri della sua partita, l'ultimo a fil di sirena, tolgono le castagne dal fuoco a Corsico che ha seriamente rischiato di perdere un'imbattibilità che dura da un campionato e mezzo. Nelle fila dell'Ussgb migliore in campo è stato Matteo Facchi con 26 di valutazione, ma da sottolineare la prova del classe 2000 Restelli, protagonista soprattutto nella fase iniziale del match.

Ussgb Abbiategrasso Restelli 15, Comelli, G. Facchi 7, Imperato, Sacchi 14, M. Facchi 19, Lonati 5, Mangiarotti 4, Muzio 5, A. Facchi 3. All. Gerosa.

Domani sera, domenica, impegno in trasferta per Tromello, atteso a Milano sul campo del Soul Basket.