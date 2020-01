Sull'asse Liso-Pocius è grande Mortara

Incredibile prestazione dell'Expo Inox che sull'asse Liso-Pocius rimonta e batte Gallarate (79-74) confermando tutta la sua forza tra le mura amiche: un successo che consente di agganciare i varesini al quarto posto della classifica. La gara inizia con uno 0-4 di Gallarate, ma Mortara inizia a carburare e trova il primo vantaggio con Invernizzi al 7' (12-11). La gara prosegue sui binari dell'equilibrio fino al primo stop (19-19), ma in apertura di seconda frazione l'Expo, sospinta dalle triple di Liso, produce il primo vero allungo toccando il +10 con due liberi di Pocius al 16' (35-25). Vantaggio che resta pressochè inalterato all'intervallo (40-32), ma la terza frazione si apre con un parziale di 11-2 a favore di Gallarate che sorpassa 42-43 al 22'; ancora due bombe di Liso permettono all'Expo di tornare avanti (48-46 al 25'), ma i varesini si appoggiano a Clerici per produrre un altro parziale di 17-6 che sembra far volare Gallarate (54-63 al 30'). Marusic e ancora Clerici spingono gli ospiti sul +13 al 34' (58-71) e Mortara sembra ormai alle corde. Ma non è così, perchè il quintetto di Zanellati ci crede ancora. Liso, Sacchi e Degrada colpiscono dalla distanza e al 37' è nuovo sorpasso (73-71). Un fallo tecnico a Ciardiello completa il 16-0 subito in 4 minuti da Gallarate (74-71). Gli ospiti impattano per l'ultima volta a -1'14'' con un libero di Marusic, ma non riescono più a trovare il canestro su azione. Così nell'ultimo giro di lancette tre grandi giocate difensive (uno sfondamento subito da Invernizzi e due stoppare di Pocius) spianano la strada all'Expo. Un tiro in sospensione di Sacchi, due liberi di Pocius e infine l'1/2 di Liso sanciscono la vittoria di Mortara che si conferma autentica rivelazione del girone Ovest di serie C Gold.

Expo Inox Mortara Liso 24, Urbonavicius 9, Pocius 23, Invernizzi 3, Degrada 6, Sacchi 12, Muzio 2; ne Mangiarotti, G. Facchi, M. Facchi. All. Zanellati.

Gallarate Hidalgo 13, Marusic 16, Clerici 23, Calzavara 4, Moraghi 9, Battilana 1, Canavesi 3, Ciardiello, Ferrario 1, Freri 4; ne Picotti. All. Sassi.