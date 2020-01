Elachem, sfortuna senza fine: si ferma Tommaso Milani

Una sfortuna senza fine. La Elachem deve già fare a meno di Tommaso Milani, l'esterno firmato giovedì scorso per sostituire Nicolò Gatti, infortunatosi dopo appena 12' dal suo esordio in gialloblù. A pochi minuti dal termine dell'allenamento di ieri il giocatore, che ha disputato contro Piadena la sua prima partita con la maglia di Vigevano, ha riportato una distorsione alla caviglia. In un primo momento la lesione era sembrata di entità contenuta, ma nelle ore successive l'infortunio ha assunto contorni più preoccupanti. E di fatto Milani è già fermo ai box.