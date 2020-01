Robbio soffre, ma supera Luino

Reduce dalla netta sconfitta di Cerro Maggiore, la Fluidotecnica Robbio torna alla vittoria soffrendo contro un Verbano Luino penalizzato dalla classifica, ma che al PalaCantone si è fatto ben valere (75-70). L'inizio è favorevole agli ospiti, sempre avanti nel primo quarto (15-17). Nella seconda frazione Robbio si scuote e, sospinto da una tripla di Pozzi, si porta in vantaggio 29-22. Il quintetto di Zanotti spreca però tre azioni di fila e Luino ne approfitta per rientrare e addirittura rimettere la testa avanti al riposo lungo sfruttando una buona difesa (34-40). Robbio torna però meglio in campo e tocca il +8, ma poi subisce due contropiedi e Luino al 27' è di nuovo a un solo possesso (47-44). Dal 55-51 del 30' la Fluido raggiunge il +10 al 35' (63-53), poi arriva anche a +13 e sembra fatta, ma i varesini non demordono e a due minuti dalla fine possono ancora dire la loro (67-61). Sul fallo sistematico degli avversari, Robbio riesce però a conservare fino all'ultimo il prezioso vantaggio. Gli Aironi staccano Erba che a Venegono incassa la seconda sconfitta di fila e ora attende con interesse il risultato della sfida di domani tra Marnate e Cerro per capire se potrà festeggiare il primato solitario in classifica.

Fluidotecnica Robbio Castano 6, Pozzi 9, Rovina 15, Gallina 7, Helmanis 10, Campana 10, Zucca, Di Paola 4, Tardito 9, Buzzin 5; ne Pollastro, Ferrara. All. Zanotti.