La Pro Vigevano cede nell'ultimo quarto

Al Centro Vismara ancora una sconfitta evitabile per la Pro Vigevano che non riesce proprio a prendere slancio nel campionato di serie D. Dopo un brutto avvio, i ducali entrano in partita riducendo prima lo scarto (16-15 al 10') e poi prendendo, grazie anche ai “regali” dei padroni di casa, un buon margine che arriva a toccare nella seconda frazione anche la doppia cifra (21-33 al riposo lungo). Dopo l'intervallo i milanesi danno segnali di ripresa, ma la Pro resta comunque in controllo (38-45). E' nell'ultimo periodo che succede il “patatrac” con il quintetto vigevanese che, in debito d'ossigeno, perde troppi palloni e concede canestri facili agli avversari i quali ne approfittano per ribaltare l'inerzia del match, questa volta in via definitiva. Al massimo, infatti, la Pro riesce ad avvicinarsi a due punti, cedendo alla fine 63-56. Purtroppo, in una gara assolutamente alla portata, ha inciso la prestazione sotto tono di quei giocatori in grado di fare la differenza.

Pro Vigevano Parona Al. Gibertoni 11, Menarini 11, Nai 2, Bonaccorsi 7, Elia, An. Gibertoni 8, Benedetti 13, Diciocia 4, Aguie; ne Urga. All. D. Gilbertoni.

Domani, a concludere il programma della seconda giornata di ritorno, scenderanno in campo anche Tromello e Ussgb Abbiategrasso, entrambe a Milano, rispettivamente contro Tumminelli e Garegnano.