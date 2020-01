L'Ussgb supera in rimonta il Garegnano (58-59)

Bella vittoria in rimonta dell'Ussgb a Milano contro il Garegnano (58-59). Dopo un primo quarto equilibrato (20-19), i padroni di casa allungano nelle due frazioni centrali (50-39 al 30'). Undici punti di vantaggio che Garegnano conserva fino a 5'30'' dalla fine (55-44) quando Abbiategrasso infila un parziale di 11-0 riportandosi in parità. Negli ultimi due minuti la difesa di squadra dell'Ussgb, con Lonati grande protagonista (6 stoppate complessive), riesce ad avere il sopravvento. Sacchi, fino a quel momento abbastanza anonimo, realizza il canestro del sorpasso, Garegnano pareggia con due tiri liberi, ma poi ancora Sacchi mette a segno dalla lunetta un decisivo uno su due con i milanesi che non riescono a replicare. Mvp del match Muzio, doppia doppia per lui (14+12) e 8/12 dal campo.

Ussgb Abbiategrasso Muzio 16, G. Facchi 11, Sacchi 15, F. Matteo 11, Lonati 3, A. Facchi, Mangiarotti, Restelli, Imperato 2, Pirovano. All. Gerosa.

Senza Zeno e lo squalificato Maestri, Tromello perde 66-59 sul campo del Tumminelli. Per due volte il quintetto di coach Andrea Bocca è riuscito a recuperare uno svantaggio che aveva superato la doppia cifra; arrivato a -3 a un minuto e mezzo dalla fine, Tromello perde palla in attacco e sul ribaltamento di fronte i padroni di casa mettono la tripla che di fatto chiude il match. Nel complesso una prestazione accettabile, visto che i lomellini sono rimasti fino all'ultimo in partita; purtroppo, come già successo altre volte, la squadra fatica a trovare equilibrio e quando aumenta l'intensità della difesa, come accaduto nella seconda parte dell'incontro, perde lucidità in attacco.

Pallacanestro Tromello Vai 6, Nazha 7, Werlich 15, Sissa 15, Lupi 10, Barbero, Zatti 6, Carandini, Sacchi. All. Bocca.