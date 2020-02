Expo Inox mai in partita a Lissone

Dopo quella di Saronno dello scorso sabato, seconda trasferta “segnata” per l'Expo Inox che perde a Lissone 80-60 senza essere mai riuscita a entrare realmente in partita. I mortaresi devono l'unico vantaggio a una tripla di Liso realizzata dopo due minuti (2-5), ma con un parziale di 15-2 in 4 minuti i brianzoli, trascinati da Marino, mvp della serata, vanno già in fuga al 6' (17-7), un +10 confermato anche al primo stop (21-11). Nella seconda frazione Mortara prova a reagire e con Degrada si avvicina a -5 al 17' (31-26), ma un 6-0 di parziale la ricaccia indietro. Nel terzo periodo il divario si dilata piano piano, ma inesorabilmente fino al +19 del 30' (61-52). La gara è ormai segnata e l'ultima frazione si trascina alla fine senza sussulti, con Lissone che tocca il massimo vantaggio al 35' sul 70-55.

Lissone Erba 3, Collini 4, Fiorito 13, Marino 31, Tedeschi 2, Meregalli 10, Ruzzon, Meroni 7, Morandi, Aliprandi 10, Ventura, De Piccoli. All. Fumagalli.

Expo Inox Mortara Liso 15, Urbonavicius 7, Pocius 14, Invernizzi, Degrada 11, Sacchi 13, Lonati, M. Facchi, Muzio; ne G. Facchi. All. Zanellati.