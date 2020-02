Vincono Pro Vigevano e Ussgb

Prima vittoria del 2020 per la Pro Vigevano che al PalaBasletta supera 70-60 i pari classifica del Politecnico Milano, successo importante per provare a dare una svolta alla stagione. Dopo un primo quarto equilibrato (16-14), i ducali trascinati da Benedetti, Alberto Gibertoni e Diciocia allungano con decisione nel secondo andando all'intervallo sul +15 (41-26). Nella ripresa i padroni di casa gestiscono discretamente il vantaggio.

Pro Vigevano Al. Gibertoni 17, Menarini 5, Nai 3, Bonaccorsi 8, Elia 2, An.Gibertoni, Benedetti 17, Aguie 4, Diciocia 14; ne Urga, Bonomo. All. D. Gibertoni.

Larga vittoria dell'Ussgb contro il fanalino di coda Pallacanestro Milano (74-42). Partita fortemente indirizzata dal parziale di 24-0 che gli abbiatensi hanno inflitto agli avversari nei dieci minuti a cavallo tra il primo e secondo quarto, dal 6-10 del 4' al 30-10 del 14'. Nella seconda parte del periodo reazione degli avversari (32-19) che però non sanno andare oltre. Nel terzo periodo infatti i ragazzi di coach Gerosa incrementano lo scarto e partita chiusa al 30 (54-32) con ampio spazio e minutaggio per tutta la rosa.

Ussgb Abbiategrasso Restelli 5, G. Facchi 4, Imperato 4, Sacchi 10, M. Facchi 18, Lonati 10, Pancrazi, Mangiarotti 1, Muzio 4, A. Facchi 18. All. Gerosa.

Continua invece il momento poco felice di Tromello (una sola vittoria nelle ultime sei gare) che perde in casa 58-61 dal Garegnano, formazione alla portata e alle prese anch'essa con alcune assenze importanti. Il quintetto di Bocca paga i primi due quarti largamente insufficienti in attacco (21-33 a metà incontro). Nel terzo periodo Tromello ha una reazione e con un parziale di 26-13 riesce a mettere la testa avanti (46-45 al 30'). In avvio di ultima frazione i lomellini affrettano un paio di conclusioni e Garegnano ne approfitta per tornare avanti. L'infortunio di Nazha, costretto ad abbandonare il campo per uno stiramento all'inguine, e un eccessivo nervosismo (tre tecnici e un antisportivo) non danno poi scampo a Tromello. L'unica buona notizia è il rientro di Orsenigo dall'Erasmus che dalla prossima partita tornerà a disposizione insieme a Maestri, che ha scontato le due giornate di squalifica.

Tromello Vai 10, Werlich 10, Zatti 4, Sissa 6, Lupi 13, Barbero, Nazha 14, Carandini 1, Sacchi, Zeno. All. Bocca.