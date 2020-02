Il Sant'Ambrogio manda in "corto" la Pro

Grave passo falso della Pro Vigevano, sconfitta al PalaBasletta dal Sant'Ambrogio, penultimo in classifica e che finora aveva vinto solo tre volte (73-79). La compagine ducale non riesce proprio a trovare continuità di risultati e di questo passo non solo non sarà facile entrare in zona play-off, ma sarà bene guardarsi anche le spalle. Alla Pro non è bastato il solo Bonaccorsi ad evitare la figuraccia. Dopo un inizio appena discreto (18-15 al 10'), la squadra si è progressivamente spenta (35 pari al riposo lungo), accusando nel terzo periodo un terribile parziale di 29-15 che di fatto ha segnato la gara.

Pro Vigevano Menarini 4, Benedetti 9, Elia 4, Diciocia 10, Bonaccorsi 24, Nai 7, Al. Gibertoni 7, An. Gibertoni 8, Aguie; ne Bonomo, Urga. All. D. Gibertoni.

Ancora una volta Tromello se la gioca fino all'ultimo, ma anche a Basiglio contro il quotato Milanotre deve arrendersi pagando la cattiva gestione dei palloni decisivi (67-63). Nonostante il debutto stagionale di Orsenigo, al rientro dall'Erasmus, la compagine lomellina era ancora rimaneggiata per le assenze di Nazha e Zeno (entrambi ai box per problemi muscolari) e nel corso dell'incontro ha dovuto far fronte alla situaziane falli che nello specifico ha penalizzato Maestri e Lupi. Il quintetto di Bocca inizia difendendo bene, tanto da chiudere avanti la prima frazione (11-13), ma nei due quarti centrali Milanotre allunga fino a toccare le dieci lunghezze di vantaggio (47-37 al 30'). Apprezzabile la reazione di Tromello che nell'ultima frazione rientra pareggiando a quota 60 quando manca un minuto alla fine; purtroppo però la difesa si fa bucare per due volte di fila nell'uno contro uno e Milanotre ha partita vinta.

Pallacanestro Tromello Maestri 10, Orsenigo 2, Werlich 15, Vai 7, Carandini, Sissa 13, Zatti 11, Barbero, Lupi 5; ne Sacchi. All. Bocca.

Domani sera, a chiudere il programma della quarta giornata di ritorno in serie D la trasferta dell'ussgb Abbiategrasso sul campo del Soul Basket.