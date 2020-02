L'Expo Inox ritrova il sorriso

Dopo due trasferte quasi impossibili, torna alla vittoria l'Expo Inox che al PalaGuglieri supera il Valceresio Arcisate, ultimo in classifica (85-59). Gli ospiti partono forte, 0-5 con fallo tecnico per proteste a Pocius, a metà frazione siamo sull'8-15 con i padroni di casa precipitosi e imprecisi, poi Degrada con 5 punti consecutivi ricucisce un po' (14-19 al 10'). Nel secondo quarto gli uomini di coach Zanellati cambiano registro sia in attacco che in difesa, la stoppata di Invernizzi con contropiede vale il pareggio a quota 19, Mortara fa 12-0 (26-19 al 15'), ma Valceresio è viva e l'imperiosa schiacciata di Gaye riporta a contatto i suoi (26-24); Sacchi e Degrada da 3, Invernizzi e Pocius allo scadere ristabiliscono le distanze: 36-27 al riposo lungo (parziale di 22-8). Nel terzo quarto, break e contro-break: 12-4 interno con le triple di Liso e Degrada e l'impatto solido di Urbonavicius (doppia doppia per lui), Arcisate risponde (2-13) e ritorna in partita, 50-44 al 18'. Muzio (gran partita la sua, 12 punti e 6 rimbalzi), Liso e Sacchi danno respiro a Mortara che riprende il controllo: 57-46 al 30'. In avvio di ultimo quarto Sacchi (5 punti filati) e Muzio, con un gioco da tre punti, spianano la strada (65-46 al 32'). Pocius, nervosa e incolore la sua prova, incorre nel secondo fallo tecnico, ancora per proteste, per altro su antisportivo subito, e deve abbandonare il campo. Ma la partita non ha più niente da dire, saldamente nelle mani dell'Expo, con Degrada, top scorer del match, che firma il massimo vantaggio (85-56 a 2' dalla fine).

Expo Inox Mortara Liso 14, Urbonavicius 14, Sacchi 13, Pocius 8, Degrada 20, Invernizzi 4, G. Facchi, M. Facchi, Muzio 12, A. Facchi. All. Zanellati.

Valceresio Arcisate Cadario 16, Palazzi, Zattra 12, Florio 7, Cesani 12, Gardini 8, Bianchi, Giglio, Rimoldi, Gaye 4; ne Tavasci, Alessi. All. Bianchi.