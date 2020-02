Robbio fa l'impresa a Erba

Grande vittoria della Fluidotecnica Robbio che si aggiudica lo scontro diretto di Erba (66-74) e si conferma al comando solitario della classifica nel girone B di serie C Silver. Coach Zanotti parte con Pozzi nello starting five ed Helmanis, non brillantissimo nelle ultime due uscite, in panchina. Il primo quarto è equilibrato, Robbio potrebbe chiuderlo avanti, ma sbaglia due canestri facili da sotto e a Campana non viene fischiato un fallo netto (18-18 al 10'). In avvio di secondo periodo gli Aironi spariscono dal campo anche per via di un arbitraggio molto permissivo ed Erba ne approfitta per allungare fino al +12, poi però i lomellini reagiscono e rientrano 36-32 al riposo lungo. Alla ripresa del gioco molto meglio Robbio che mette le testa avanti arrivando a +7, i padroni di casa evitano però di farsi distanziare (51-55 al 30'). Nell'ultima frazione la Fluidotecnica raggiunge il massimo vantaggio di undici punti, un contropiede e due canestri facili subiti consentono a Erba di essere ancora in partita a 4 minuti dalla fine (62-67), ma Robbio mantiene i nervi saldi e porta a casa un successo pesantissimo. Grande prova di squadra, con Castano che nel momento decisivo ha saputo fare la differenza.

Casa Gioventù Erba Spreafico 7, Smaniotto 23, Rigamonti 12, Dominioni 2, Corti, Stillo, Meroni 6, Valsecchi 7, Malberti 9; ne Esposito, Sironi, Caimi. All. Tagliabue.

Fluidotecnica Robbio Castano 15, Pozzi 10, Rovina 9, Gallina 4, Helmanis 7, Campana, Di Paola 4, Zucca, Tardito 22, Buzzin 3; ne Ferrara. All. Zanotti.