La Fluidotecnica conferma il primato

Coach Zanotti l'aveva presentata come una trasferta insidiosa, anche perchè i suoi Aironi dalla scorsa settimana guidano solitari la classifica e di conseguenza tutte le avversarie sono stimolate a dare il meglio contro la capolista. Spetta dunque a Robbio dimostrare di essere forte e di essere in grado di superare le avversità come avvenuto questa sera a Gorla Maggiore contro la Virtus Olona domata 66-84. In effetti questa sera Robbio ha poco sofferto indirizzando nettamente la gara già nel primo quarto, chiuso sul punteggio di 10-28. Nella seconda frazione i lomellini si siedono un po' consentendo il parziale ritorno degli avversari (30-45 a metà incontro). Alla ripresa del gioco gli Aironi riprendono in mano le redini dell'incontro trascinati da un ottimo Rovina (46-69 al 30'). Nell'ultima frazione la Fluidotecnica tira un po' i remi in barca, ma non rischia nulla. Dagli altri campi arriva la notizia della sconfitta di Marnate a Castronno, mentre Cerro vince a Bernareggio e rimane l'unica a inseguire a distanza ravvicinata.

Virtus Olona Bigoni 2, Malabarba 2, Frison 8, Coppo 2, Manzini 10, Rolandi 3, Fabbricotti 16, Palladini 10, Gorla 13; ne Veggetti, Ferioli, Ausilio. All. Coppo.

Fluidotecnica Robbio Pozzi 7, Castano 16, Rovina 20, Gallina 5, Helmanis 14, Campana 2, Zucca 4, Di Paola, Tardito 11, Ferrara, Buzzin 5. All. Zanotti.