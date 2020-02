Tromello e Ussgb in scioltezza

Gara non bella, ma vincente per l'Ussgb Abbiategrasso che alla Scarioni ha superato 59-42 la Canottieri Milano. Il risultato non è mai stato in discussione con il quintetto di Gerosa che scatta ai blocchi di partenza (12-2 al 5'), mantenendo poi sempre il controllo, anche se gli ospiti riescono a limitare i danni a metà incontro (28-21), per poi perdere maggiormente terreno nella seconda parte (46-29 al 30', 53-33 al 35'). Ottima prova corale a livello difensivo e poi tanto Mattia Sacchi con 6/9 da 2, 6/10 da 3, 8 rimbalzi, 3 recuperi e 33 di valutazione. Doppia doppia invece sfiorata da Matteo Facchi con 10 punti e 9 rimbalzi.

Ussgb Abbiategrasso Restelli, G. Facchi 8, Imperato 2, Sacchi 30, M. Facchi 10, Lonati 2, Pancrazi 1, Mangiarotti 1, Muzio 5, A. Facchi. All. Gerosa.

Contro una Pallacanestro Milano ultima in classifica e decisamente malmessa tutto facile per Tromello che torna a muovere la classifica (84-44). Gli ospiti hanno retto giusto nel primo quarto (15-12), ma già al riposo lungo il match era ben indirizzato (42-25). Due punti utili per il morale, anche se la squadra di Bocca andrà rivista contro avversari più attendibili. Il fatto più incoraggiante è che ieri la squadra è tornata finalmente al completo e la partita, in definitiva un buon allenamento, ha offerto la possibilità di dare minuti a tutti.

Pallacanestro Tromello Carandini 3, Nazha 17, Maestri 3, Sissa 4, Lupi 6, Orsenigo 10, Vai 11, Werlich 5, Zatti 7, Zeno 10, Barbero 8, Sacchi. All Bocca.

Non era certo contro la corazzata Corsico (che ieri sera ha festeggiato la cinquantesima vittoria consecutiva!) che la Pro Vigevano poteva pensare di uscire dal suo momento “down”. Certo qualcosa di meglio era lecito aspettarsi, invece la squadra ha sofferto oltre misura lo strapotere fisico degli avversari e la forbice si è via via ampliata con il trascorrere dei minuti: 18-24 al 10', 38-50 a metà incontro, 57-82 al 30' e finale di 79-105. Poco da salvare dunque in questa prova. Per fortuna la classifica lascia ancora tutto aperto in ottica play-off, anche se in questo momento è forse più opportuno guardarsi alle spalle. Ci sarà da lavorare sodo in palestra per superare il momento difficile e prepararsi alle sfide che contano.

Pro Vigevano Al. Gibertoni 4, Menarini 10, Bonaccorsi 13, Elia 7, An. Gibertoni 7, Benedetti 22, Urga, Diciocia 16, Aguie. All. D. Gibertoni.