Dopo Saronno e Lissone, l'Expo Inox alza bandiera bianca anche sul campo dell'altra grande del girone, Busto Arsizio (96-77). Poco da dire sulla partita visto che i padroni di casa hanno dominato per buona parte del match. Solo nella fase iniziale l'Expo è riuscita a mettere la testa avanti grazie alle triple di Liso e Sacchi (4-8), ma già al 5' i bustocchi avevano operato il sorpasso (12-8) per poi chiudere la frazione sul +9 (24-15). Il divario aumenta gradualmente nelle frazioni centrali: Vai al 19' sigla il +27 (61-34), lo stesso giocatore il massimo vantaggio di +30 (81-51) al 29'. A questo punto Busto allenta un po' la presa e Mortara generosamente riesce quasi a rientrare con un parziale di 26-8 in buona parte ispirato da Degrada e Pocius. A poco meno di 4 minuti dalla fine l'Expo è a -12 (89-77), ma i varesini capiscono che non è il caso di scherzare con il fuoco e con un 7-0 chiudono la gara.

Busto Arsizio F. De Franco 6, Grampa 7, Azzimonti 17, Atsur 13, Novati 4, Croci 16, Tagliabue 12, Fedrigo 4, Vai 15, Chiesa 2; ne R. De Franco. All. Nava.

Expo Inox Mortara Liso 11, Urbonavicius 11, Sacchi 5, Pocius 19, Degrada 22, Invernizzi 2, Mangiarotti, M. Facchi 2, Muzio 5, A. Facchi. All. Zanellati.