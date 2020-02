Elachem, niente trasferta a Cremona

Come prevedibile salta la trasferta della Elachem Vigevano prevista per domani pomeriggio a Cremona. Il primo cittadino cremonese Gianluca Galimberti ha firmato una ordinanza che vieta manifestazioni ed eventi pubblici, comprese le manifestazioni sportive non professionistiche, in programma domani allo scopo di ridurre i rischi di possibile contagio da Coronavirus. La Federazione non ha ancora emesso un comunicato ufficiale atteso comunque per le prossime ore.