La "Fluido" in gestione nel derby

Nella sesta giornata di ritorno del girone B di serie C Silver la capolista Fluidotecnica Robbio fa il suo dovere sconfiggendo 77-65 nel derby pavese l'Olympia Voghera, presentatasi al PalaCantone al completo. Buon avvio dei padroni di casa che chiudono il primo parziale sul 24-10 dopo un massimo vantaggio di 17 punti. Nella seconda frazione gli oltrepadani recuperano fino a -3, ma Robbio prima del riposo lungo riesce a mettere ancora qualche punticino di distacco (41-33). Alla ripresa del gioco il quintetto di Zanotti raggiunge il massimo vantaggio (+20), ma poi un 7-0 di parziale riporta sotto l'Olympia (61-48). Nell'ultima frazione gli Aironi controllano abbastanza bene il vantaggio senza ulteriori distrazioni. Adesso non resta che attendere i risultati delle dirette avversarie, in modo particolare Cerro Maggiore che domenica ospiterà Settimo.

Fluidotecnica Robbio Castano 16, Pozzi 13, Rovina 11, Gallina 3, Helmanis 6, Campana, Di Paola 6, Zucca, Tardito 18, Buzzin 4; ne Pollastro, Ferrara. All. Zanotti.

Olympia Voghera Lisini, Valle 8, Paulinus, Cartasegna 5, Ogliaro 4, Palmesino 7, Banin 7, Barbieri 12, Oriti 1, Rota 5, Ciadini 7, Seck 9. All. Olivieri.