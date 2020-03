Basket, il Consiglio Federale conferma la sospensione di tutti i campionati

Sospensione dei campionati nazionali e regionali di ogni ordine e grado e monitoraggio dell’evolvere della situazione. Così si è espresso il Coniglio della Federbasket riunito d’urgenza dal presidente Giovanni Petrucci, al quale hanno partecipato anche i presidenti delle Leghe di società. Il presidente ha chiesto la collaborazione delle Leghe per ipotizzare scenari per la conclusione dei campionati una volta ripresi. I campionati restano fermi almeno sino al prossimo 3 aprile. E’ stata approvata la proposta, laddove si rendesse necessario, di modificare le Disposizioni organizzative annuali per portare a termine la stagione.

Per quanto attiene il campionato di serie B, nel quale milita la Elachem Vigevano, la prima opzione della LNp, è allo studio un nuovo format nel caso la stagione possa riprendere. La priorità sembra essere quella di portare a termine la stagione regolare , riducendo od eventualmente cancellando i play-off.