Basket, conclusi i campionati gestiti dai Comitati regionali

I campionati di basket di competenza dei Comitati regionali sono conclusi. Lo ha deciso il presidente della Fip Gianni Petrucci che ne ha dato comunicazione oggi ai presidenti. “Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e l’intera comunità mondiale – scrive Petrucci – dopo la riunione del Consiglio dello scorso 9 marzo, dopo aver ascoltato il parere del vice-presidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore dell’attività del settore agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento”. Le attività già concluse sono perciò quelle del minibasket, dell’attività giovanile e dell’attività senior maschile e femminile.

Ancora aperto, almeno formalmente, il discorso relativo alla serie B. Nel consiglio direttivo di oggi, svolto in teleconferenza, il presidente ha informato di aver inviato al presidente Petrucci la richiesta di interruzione del campionato di serie B come indicato nella lettera sottoscritta dalla maggioranza dei club tra i quali la Elachem Vigevano. Per quanto riguarda la serie A2 si valuta invece la possibile ripresa a maggio, in presenza delle condizioni di sicurezza necessarie. Contestualmente è stato richiesto all’avvocato Guido Martinelli, legale della Lega Nazionale Pallacanestro, di analizzare gli aspetti legali conseguenti ai provvedimenti di sospensione o interruzione dei campionati. Il direttivo ha poi esaminato la bozza di accordo con le associazioni completando la piattaforma per ridefinire gli accordi economici. La Coppa Italia 2020 di serie A2 di serie B si disputerà il prossimo settembre a Ravenna.