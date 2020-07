Basket, Donatella Rizzi presidentessa della Pallacanestro Vigevano

«Con orgoglio e commozione ho raccolto la sfida di diventare la prima presidentessa della storia della Nuova Pallacanestro Vigevano». Da giovedì sera Donatella Rizzi, imprenditrice vigevanese, siede sulla poltrona più importante della società di via Carducci, prima donna dopo 65 anni di attività del sodalizio.

«Ringrazio innanzitutto chi ha creduto in me e nella possibilità di fare un buon lavoro - dice - Ho accettato per il senso di appartenenza che da sempre mi lega al basket e in particolare a questa società. Con mio marito ho creduto sino dall'inizio a questo progetto e penso che in futuro ci sia tanto da dire e da fare nello sport che è capace di unire la città. Ringrazio anche coach Piazza, lo staff ed i giocatori che hanno scelto di restare a Vigevano nonostante il taglio del budget - continua la neo-presidentessa - E' stato un gesto che per me ha un grande significato e che vale molto più di tante promesse e parole spese a vuoto».

Nella riunione di giovedì il ruolo di vice-presidente responsabile è stato assegnato a Marino Spaccasassi che mantiene anche quello di general manager.