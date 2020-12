Elachem da urlo, Piadena spazzata vita (44-83)

E' un esordio con il botto quello della Elachem Vigevano nel campionato di serie B. I ducali si sono imposti sul campo dei cremonesi di Piadena per 44-83. Un dominio assoluto quello degli uomini di coach Paolo Piazza che parte come sempre dalla difesa per poi alimentare un attacco che scorre fluido nonostante i diversi stop-and-go che hanno contraddistinto questo inizio di stagione.

I ducali concedono pochissimo dietro in compenso l'attacco funziona e al riposo lungo guidano 24-40. Insomma partita in controllo ma ancora non del tutto chiusa nel caso la squadra di coach Tritto pensasse ad un rientro in campo con il coltello tra i denti. Ma a giocare un terzo periodo strepitoso sono proprio i gialloblù che mettono lì un 8-26 di frazione che fa scorrere i titoli di coda e consente al tecnico ducale di dosare i minutaggi come era nelle previsioni. La difesa soffoca i cremonesi e l'attacco produce alternando magnificamente le conclusioni degli uomini perimetrali con i palloni a quelli interni

Il quarto periodo è così pura accademia sino all'ultima sirena che sigla la netta vittoria dei vigevanesi che iniziano così con il giusto piglio la stagione più strana della storia del basket.