La Elachem non si ferma più: ducali corsari ad Olginate (70-78)

La Elachem Vigevano non si ferma più. I ducali si aggiudicano la terza vittoria in altrettante gare di campionato passando nell’anticipo di oggi pomeriggio sul campo di Olginate (70-78). Ma non è stata decisamente una passeggiata. Perché se l’approccio dei ducali è ancora una volta convincente (18-22 al 10’) nel secondo quarto la squadra di coach Piazza deve subìre il ritorno dei padroni di casa che al riposo lungo sono avanti 39-35.

La seconda parte del match è tutta da vedere: Vigevano si ritrova e pesca dalla panchina un Rossi monumentale (16 punti, 9 falli subiti e 35 di valutazione) che guida la riscossa. Alla penultima sirena Vigevano ha già messo la freccia (58-59) e nell’ultimo quarto i ducali allungano ancora (12-19 di frazione) per incasellare un’altra vittoria che è soprattutto un successo del gruppo.