Elachem tutta sostanza: Varese non passa (67-46)

Non si ferma la corsa della Elachem Vigevano che supera anche Varese (67-46) e resta saldamente in vetta alla classifica del girone di serie B I ducali disputano la solita partita di sostanza che, di fatto, al termine del primo quarto è già in ghiaccio a fronte del 22-8 di parziale. Varese non è brillante e il suo gioco è piuttosto confusionario, situazione che rende meno fluida anche la manovra di Vigevano. A favorire i ducali è però è la scarsa consistenza difensiva degli ospiti che, nonostante riempiano l’area con i big-men, non possono fermare i gialloblù, tutti a referto e con il solo Rossi (14) in doppia cifra.

Al riposo lungo il vantaggio della Elachem resta importante (37-24) e come sempre il terzo periodo della squadra di coach Paolo Piazza è produttivo, anche se meno rispetto alle ultime uscite. Il 17-12 di parziale, sommato al 13-10 dell’ultimo quarto sancisce il dominio dei vigevanesi che escono dal match con qualche acciacco (Passerini e Tassone lamentano problemi fisici che verranno valutati nelle prossime ore) ma in assoluto controllo.

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 7, Passerini 3, Bugatti 9, Gatti 5, Giorgi 8, Cucchiaro 8, Rossi 14, Tassone 8, Rosa 2, Bevilacqua 3. All Piazza.

Robur et Fides Varese: Calzavara 14, Boev 10, Ivanaj 4, Allegretti , Trentini 6, Gergati 2, Antonelli 6, Veronesi, Albique 4; n.e. Magugliani e Maruca. All. Saibene.

Parziali: 22-8; 37-24; 54-36.

Tiri liberi: Vigevano 14/17, Varese 18/23