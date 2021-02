Elachem, Fiorenzuola amara: ducali sconfitti 98-88

La Elachem si ferma sul campo di Fiorenzuola, ultima del ranking, in una partita nella quale i ducali non sono riusciti ad arginare la potenza di fuoco offensiva della squadra di casa. Fiorenzuola ha chiuso con un 14/28 da 3 punti che la dice lunga. Nulla di inatteso, visto che alla vigilia coach Piazza aveva messo in allerta i suoi proprio sulle capacità balistiche degli avversari. Non è bastato.

Fiorenzuola ha approcciato al meglio il match e ha incassato il primo quarto (23-18) mettendo in apprensione la difesa ducale. La Elachem dal canto suo ha faticato a macinare in attacco più di altre occasione, ottenendo continuità dai soli Gatti (19) e Rossi 17.

La risposta gialloblù arriva puntuale già nel secondo quarto (24-32 il parziale) con i vigevanesi capaci di risalire con una buona striscia di Passerini e di impattare a quota 41 con una tripla di Gatti. Rossi e Giorgi firmano il sorpasso e al riposo lungo i gialloblù sono al comando (47-50).

Il terzo periodo, quello nel quale di norma Vigevano alza la voce, lascia invece muti di ducali capaci di mettere a segno la miseria di 13 punti contro i 25 dei padroni di casa che impattano con Galli a quota 58 con poco meno di 5' da giocare e a questo punto fanno valere la stazza interna. Situazione che risulta problematica per Vigevano che non può scoprirsi sul perimetro da dove Fiorenzuola sbaglia poco. Così all’ultimo riposo è 72-63.

Servirebbe un grande quarto periodo che però non arriva. Vigevano resta a lungo a contatto prima che Fowler e Bracci trovino punti pesanti. La Elachem non trova la continuità necessaria alla rimonta e quando Livelli scollina quota 90 con un libero segnato i ducali sono a -14 con 2’29” sul cronometro. Troppo pochi per ribaltare l’inerzia anche perché Fiorenzuola dalla lunetta non sbaglia e incassa un successo che la stacca dal fondo della classifica e, per effetto del successo di Piacenza contro Cremona, fa scivolare Vigevano al secondo posto della graduatoria.

Fiorenzuola: Brighi 6, Galli 17, Maggiotto 9, Bracci 13, Allodi 6, Livelli 17, Fowler 22, Ricci 8: n.e. Zucchi, Fellegara, Bussolo e Superini. All. Galetti,

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 11, Rossi 17, Tassone, Gatti 19, Giorgi 10, Cucchiaro 3, Passerini 11, Bugatti 12, Bevilacqua 3, Rosa 2; n.e. Tagliavini. All. Piazza.

Parziali: 23-18; 47-50; 72-63.

Tiri liberi: Fiorenzuola 22/33, Vigevano 11/20.