La "meglio gioventù" di Varese passa a Mortara (80-95)

Contro la “meglio gioventù” della Pallacanestro Varese l'Expo Inox Mortara alza bandiera bianca (80-95) alla prima del campionato di C Gold che faticosamente ha preso il via questa sera. Il punteggio è fin troppo severo per la truppa di Zanellati considerando che la gara del PalaGuglieri è rimasta in equilibrio per buona parte del tempo, ma è indiscutibile il valore della “cantera” varesina, con parecchi elementi pescati in giro per il mondo e un paio di elementi, Virginio e Librizzi, che fanno parte del roster della serie A1. Priva di Sacchi, scavigliatosi nell'ultimo allenamento, Mortara ha fatto tutto quanto era nelle sue attuali possibilità per reggere il passo. A conti fatti la maggior precisione al tiro degli avversari e, soprattutto, le troppe palle perse da parte lomellina hanno fatto la differenza.

L'inizio è favorevole ai gialloblù che piazzano nel primo minuto un 7-0 di parziale, ma Varese si scioglie con l'andare avanti del cronometro (18-16 al 7'). Al 9' cinque punti di fila (bomba più due liberi) del lituano Stonkus danno comunque il massimo vantaggio a Mortara (25-16), margine in buona parte dilapidato da una difesa disattenta: 26-21 al primo stop. Al 12' Varese mette per la prima volta la testa avanti (28-30), l'Expo replica (33-30) e la gara prosegue sui binari dell'equilibrio fino al riposo lungo (46-48). Nella terza frazione primo vero allungo varesino al 27' (58-65), ma i padroni di casa non demordono e si avvicinano ancora a una sola lunghezza prima del 66-69 del 30'. Ancora solo tre punti dividono le due squadre a 5 minuti dalla fine (72-75), ma si vede che Varese ha più energie da spendere e vola via inesorabilmente: 72-82 al 37', 75-89 al 38', per poi chiudere con il massimo vantaggio. Nell'Expo, a parte Stonkus e Bonesso, da rimarcare l'ottima prova di Bruno Invernizzi. In settimana si valuteranno le condizioni di Sacchi in vista della gara di sabato prossimo a Malnate contro il Valceresio.

Expo Inox Mortara Bettanti, Bonesso 22, Invernizzi 19, G. Facchi, Stonkus 17, M. Facchi, Muzio 12, A. Ratti 4, A. Facchi 2, Lonati 4; ne Gioia. All. Zanellati.

Varese Academy Virginio 18, Bogunovic 17, Jokic 6, Marchiaro Fiore 18, Librizzi 10, Montano 2, Filipovic 4, Van Velsen 9, Beyme Gomez 4, Villa 7, Veronesi; ne Cane. All. Bizzozi.