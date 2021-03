Seconda sconfitta per l'Expo Inox

L'Expo Inox perde anche la seconda di campionato, sconfitta di misura a Malnate dal Valceresio Arcisate (70-68). Una gara che ha visto i mortaresi quasi sempre rincorrere, tranne che all'inizio dell'ultimo quarto quando sono riusciti a portarsi avanti di 5 lunghezze. Poi però il quintetto di Zanellati si fermava concedendo un parziale di 10-0 agli avversari che allungavano così fino a 8 lunghezze di margine a circa un minuto e mezzo dal termine. A questo punto Arcisate sprecava qualcosa e i lomellini riuscivano a rientrare anche se non hanno mai avuto l'occasione di portarla a casa, con la tripla del -2 arrrivata quasi sulla sirena. Mortara ha commesso troppi errori, ma nel bilancio di fine partita pesano soprattutto i tanti tiri liberi sbagliati. Purtroppo l'assenza di Mattia Sacchi (infortunato a una caviglia) continua a farsi sentire in un roster limitato; i varesini sono squadra alla portata, ma quasi tutto è gravitato sulle spalle di Stonkus (autore di 23 dei primi 25 punti dell'Expo) e Bonesso. I giovani devono ancora acquisire una certa continuità di rendimento e così questa sera il migliore è stato Matteo Facchi, mentre Bruno Invernizzi non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere sabato scorso contro Varese. Prossimo impegno sabato prossimo a Basiglio contro il Milanotre.