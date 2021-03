L'Expo non sfigura contro il Milanotre

Terza sconfitta consecutiva, ma nel complesso prestazione accettabile da parte dell'Expo Inox questa sera a Basiglio contro il Milanotre (73-57). I mortaresi, pur dovendo sempre inseguire, non si sono lasciati sopraffare dai più esperti avversari come dimostrano i parziali di fine quarto (15-8 al 10', 33-23 al 20', 48-36 al 30'). Nell'ultima frazione, addirittura, l'Expo si è poi portata anche a sole 4 lunghezze di ritardo, ma a questo punto Iacono si ergeva a protagonista ridando ai suoi un margine di sicurezza. Di positivo c'è il fatto che stavolta Mortara non ha dipeso esclusivamente da Stonkus e Bonesso, i punti sono stati più distribuiti con buone prove di Lonati e Andrea Facchi. Da rimarcare anche il rientro di Mattia Sacchi, sebbene non ancora al meglio dopo la distorsione alla caviglia; averlo comunque rivisto in campo dopo un allenamento e mezzo è già un fatto incoraggiante.

Milanotre Iacono 30, Tagliabue 4, Bertoglio 3, Tandoi 4, Bonora 13, Albiero, Mori 2, Musumeci 6, Valdameri 2, Colombo 9, Timelli, Gabanelli. All. Pugliese.

Expo Inox Mortara Bonesso 12, B. Invernizzi, Stonkus 15, M. Facchi 2, A. Facchi 8, Bettanti, Mangiarotti, M. Sacchi 4, G. Facchi, Gioia 2, Ratti 3, Lonati 11. All. Zanellati.