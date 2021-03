Expo Inox a testa alta contro Saronno

Ancora una sconfitta, ma prestazione più che dignitosa per l'Expo Inox contro la Robur Saronno, corazzata del girone C di C Gold. Gli ospiti si sono imposti per 73-78, ma il giovane quintetto mortarese ha dato a lungo filo da torcere agli avversari disputando una gara gagliarda e a viso aperto. Alla fine la maggior fisicità degli avversari ha fatto la differenza con il datato pivot Politi che sotto canestro è stato spesso immarcabile. L'Expo parte bene e per quasi tutto il primo quarto è avanti nel punteggio (19-14 al 6') per poi chiuderlo sotto di 2 (24-26). Nella seconda frazione gli ospiti prendono un po' il sopravvento andando al riposo lungo sul +9 (39-48). L'ultimo canestro mortarese prima del riposo è di Sacchi che si sblocca dopo 8 tiri sbagliati e nel terzo periodo trascina i compagni che restano in scia agli avversari aggiudicandosi il parziale (21-17). Purtroppo, in avvio di ultimo quarto Sacchi, appena ristabilitosi da una distorsione alla caviglia, si fa nuovamente male nello stesso punto ed è costretto a uscire. Nonostante ciò il divario non si scosta dai 7/8 punti fino al meno 5 finale. Detto di Sacchi (per la guardia mortarese anche 7 assist), nelle fila dell'Expo il lituano Stonkus dopo un ottimo inizio (4/6 da tre) ha un po' macchiato le sue percentuali, ancora buona prova di Andrea Facchi (senza errori dal campo nel primo quarto) e buon finale di Muzio, ma nel complesso positiva la prestazione di tutta la squadra.

Expo Inox Mortara Sacchi 14, Bonesso 7, Stonkus 22, Muzio 8, A. Facchi 15, Invernizzi 2, Ratti, Lonati 5; ne Bettanti, G. Facchi, Gioia, M. Facchi. All. Zanellati.

Robur Saronno Gurioli 21, Tresso 2, Fusella 6, Mariani 9, Beretta 12, Politi 15, Marusic 5, Tomba 2, De Capitani 1, Pellegrini 5; ne Quinti. All. Grassi.