L'Expo Inox rompe il ghiaccio

Dopo quattro sconfitte è arrivat questa sera la prima vittoria per l'Expo Inox nel campionato di serie C Gold. I mortaresi, che già avevano ben impressionato sabato contro la corazzata Saronno, si sono imposti a Gazzada Schianno contro il 7 Laghi per 74-87. Pur con Sacchi non ancora al meglio, l’Expo ha iniziato bene la gara, sostenuta dalla verve di Stonkus e Bonesso. I padroni di casa scattano 7-2, ma Bonesso già al 3’ sigla il sorpasso (7-8) e Mortara con Facchi e Stonkus allunga fino al +10 dell’8’ (14-24), prima di farsi risucchiare a fine quarto (24-26). Il quintetto di Zanellati torna però a dettare gioco con personalità riportando il margine in doppia cifra (29-42 al 14’), ma come nel primo quarto i padroni di casa replicano con un parziale di 17-3 che permette loro di essere avanti al riposo lungo (47-45). Il terzo quarto viaggia maggiormente sul filo dell’equilibrio, si rivede Sacchi e Mortara tiene botta (56-62 al 28’), ma ancora una volta, e non a caso, il finale di frazione è favorevole ai varesini (64-62). Anche l’ultimo quarto non sfugge alla “regola” , si accende Sacchi e Mortara allunga di nuovo (68-76 al 35’). Questa però è la volta buona perchè i varesini non hanno la forza per replicare, commettono parecchi errori e Mortara tiene i nervi saldi chiudendo addirittura in scioltezza.

7 Laghi Gazzada Bossola 9, Lepri 25, Somaschini 5, Verri 9, Caruso 10, Cesani 4, Gardelli, Caccianiga 7, Rosignoli 5; ne Ghirimoldi, Alessio, Pitarresi. All. Zambelli.

Expo Inox Mortara Sacchi 16, Bonesso 19, Stonkus 31, Muzio 7, A. Facchi 6, Bettanti, Invernizzi, G. Facchi, Ratti 4, Lonati 4; ne Gioia, M. Facchi. All. Zanellati.

Rotto il ghiaccio, l’Expo tornerà in campo dopo Pasqua, mercoledì 7 aprile, ancora in trasferta, in quel di Gallarate.

a.s.